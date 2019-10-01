منال في “ديو” مع لالجيرينو

تستعد الفنانة الشابة، منال بنشليخة، للقيام بخطوة مميزة في مسارها الفني، إذ من المرتقب أن يكون عملها المقبل “ديو” رفقة النجم الجزائري العالمي لالجيرينو.

وأفادت مصادر مقربة من منال لـ”اليوم24″، أن فكرة الديو بين منال ولالجيرونو، انطلق التحضير له، قبل أشهر، وبالضبط، قبل فترة حفل منال في موازين.

وشاركت الفنانة الشابة رفقة لالجيرينو في كليبه “إلي أو؟”، قبل أن ترافقه في العديد من سهراته في المغرب، ليقررا العمل سويا.

و ربطت منال علاقة صداقة مقربة مع لالجيرينو رفقة الرابور الآخر “طوطو”، وأَصبحوا على تواصل فيما بينهم، ويستشيرون بعضهم في شؤونهم الفنية.