عرض عسكري ضخم في الذكرى السبعين لتأسيس الصين

ـ شي جينبينج يؤكد قوة دعائم الأمة .. ومظاهرات في هونج كونج

بكين ـ وكالات: احتفلت الصين أمس بالذكرى السبعين لتأسيس الحكم الشيوعي وأظهرت قوتها المتنامية من خلال عرض كبير للعتاد والقوات في العاصمة بكين بحضور الرئيس شي جينبينج الذي تعهد بالتنمية السلمية.

والعرض هو أهم حدث هذا العام بالنسبة للصين في وقت تواجه فيه تحديات متزايدة، منها احتجاجات مناهضة للحكومة في هونج كونج بدأت منذ أربعة أشهر تقريبا وحرب تجارية مع الولايات المتحدة أرهقت اقتصادها. وقال رئيس الصين شي الذي حضر العرض العسكري مرتديا بذلة رمادية وظهر بصحبة سابقيه في المنصب هو جين تاو وجيانغ تسه مين إن الصين ستواصل استراتيجية الانفتاح القائم على المصالح المشتركة. وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أضاف شي أمام جمهور اختير بعناية في ساحة تيانانمين أن الجيش يجب أن يحمي سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية بحزم ويحافظ بقوة على السلام العالمي. وقال في كلمته التي ألقاها عند بوابة السلام السماوي حيث أعلن ماو تسي تونغ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في مثل هذا اليوم من عام 1949 “ما من قوة يمكنها هز مكانة الصين أو منع شعب الصين والأمة الصينية من السير إلى الأمام”. ومضى قائلا إن الصين يجب أن تحافظ على الرخاء والاستقرار في هونج كونج ومكاو وتعزيز التطور السلمي للعلاقات مع تايوان “ومواصلة الكفاح في سبيل إعادة توحيد الخليج 365 الأم توحيدا تاما”. وتفقد الرئيس فيما بعد العتاد العسكري وصفوف القوات واحدا تلو الآخر، قبل أن يعود إلى المنصة حيث تابع تحرك دبابات وتحليق طائرات مسيرة وإطلاق صواريخ. ومن بين الأسلحة التي شملها العرض الصواريخ (دي.إف ـ 41) الباليستية العابرة للقارات التي تمثل عماد الردع النووي الصيني ويمكنها حمل عدد من الرؤوس الحربية النووية لمسافات يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة. وأثار العرض الذي استمر أكثر من ساعتين وشارك فيه 15 ألف جندي ومئة ألف مدني مشاعر الفخر في نفوس العديد من أبناء الصين الذين تابعوه عبر شاشات التلفزيون. وقالت منغ يي تشن، وهي طالبة من سكان شنغهاي “لست على دراية كبيرة بالجيش لكنه أذهلني. اقشعر بدني. “أحببت الجنديات. لم أر كثيرات منهن من قبل، لذا كانت رؤية هذا العدد الكبير منهن هذه المرة خطوة كبيرة للأمام”. ولا يزال شي يحظى بشعبية كبيرة في الصين بسبب حملته الجسورة على الفساد ولدفعه بالصين التي هي الآن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم لصدارة السياسة العالمية. لكنه يواجه تحديات متزايدة خصوصا في هونج كونج التي تموج باحتجاجات للمطالبة بمزيد من الديمقراطية. وأقامت سلطات هونج كونج أمس العديد من الحواجز في وسط المدينة كما أوصدت المحلات أبوابها وانتشرت الشرطة بكثافة. وتزور كاري لام رئيسة هونج كونج التنفيذية بكين لحضور الاحتفالات.

والتحدي الثاني أمام شي هو تايوان التي ستشهد انتخابات رئاسية في يناير المقبل. وأدانت تايوان أمس الثلاثاء “ديكتاتورية” الصين قائلة إنها تهديد للسلام. وهناك أيضا أقليات قلقة في التبت ومنطقة شينجيانج التي تسكنها أغلبية مسلمة حيث واجهت الصين إدانة دولية بسبب احتجازها ما يصل إلى مليون من قومية الويغور العرقية في إجراءات تقول الصين إنها تهدف لمكافحة التشدد. وفرضت السلطات الصينية إجراءات أمنية مشددة في بكين وأصدرت الشرطة تعليمات لسكان المنازل التي تقع في مسار العرض العسكري بعدم النظر من النوافذ.

وفي هونج كونج أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة، ووقعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في منطقة وونج تاي سين، حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد مجموعة من المتظاهرين. وشهدت باقي أنحاء شبه جزيرة كولون مظاهرات أخرى محدودة. وفي جزيرة هونج كونج، تحدى عشرات الآلاف من المواطنين حظرا تفرضه الشرطة، وحرارة الطقس المرتفعة، من خلال تنظيم مسيرة في الشوارع تطالب الزعيمة كاري لام بتلبية مطالبهم من أجل الإصلاح التي ظلت بدون تغيير إلى حد كبير منذ بدء الاحتجاجات في يونيو الماضي. كما كان غضب المحتجين موجها إلى بكين.

وقد تم إغلاق نحو 6 من محطات المترو بحلول منتصف النهار، كما أغلقت مراكز التسوق الكبرى أبوابها لإبقاء المتظاهرين بعيدا، تحسبا لحدوث اضطرابات. وكان هناك وجود كثيف للشرطة في أنحاء المدينة.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في هونج كونج يوم 9 يونيو بسبب مشروع قانون يهدف لتسليم المطلوبين للبر الرئيسي للصين. وسرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى أزمة سياسية مع فشل الرئيسة التنفيذية كاري لام في الاستجابة لمطالب المحتجين حتى مع خروج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع.