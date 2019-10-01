مظاهرات تطالب بإقالة الحكومة في العراق

بغداد ـ وكالات: انطلقت تظاهرات في العاصمة بغداد أمس ضد الحكومة الاتحادية مطالبين بإقالة رئيسها عادل عبد المهدي. وبدأ المتظاهرون بالتوافد إلى ساحة التحرير قبالة نصب الحرية، في قلب العاصمة بغداد، منذ ساعات صباح أمس وهم يحملون العلم العراقي، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات في محافظات وسط وجنوب العراق. وكشف الناشط البارز من العاصمة، حميد جحجيح، وهو أحد المشاركين في التظاهرة، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية عن مطالب المتظاهرين، والأسباب التي دعت لخروجهم للتظاهر، قائلا: “إن تظاهرة الأول من أكتوبر، جاءت نتيجة طبيعية لفشل حكومة عبد المهدي في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمر حكومته لم تنجز أي شي مهم في الملفات الكبيرة، وانحصر إنجازها برفع صبات الكونكريت، وفتح الشوارع، وذلك تحصيل حاصل لاستقرار الوضع الأمني”.

في وقت لاحق، إصيب عدد من المتظاهرين العراقيين بينهم راصد في مجال حقوق الإنسان، إثر استخدام الأجهزة الأمنية القنابل المسيلة للدموع، والماء الساخن، في وسط العاصمة بغداد. وتخطت أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، عشرات الآلاف من المشاركين في التظاهرة التي انطلقت صباحا، للمطالبة برحيل رئيس الحكومة الاتحادية، عادل عبد المهدي، وإقالته من منصبه. وفي وقت سابق أمس أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، إطلاق سراح 11 متظاهرا اعتقلوا صباحا في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق.