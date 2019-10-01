تجدد الاحتجاجات في لبنان على تردي الوضع الاقتصادي

بيروت ـ د ب أ: تجددت مساء امس الاول الاحتجاجات الغاضبة على تردي الاوضاع الاقتصادية بجنوب لبنان والعاصمة بيروت. وقام المحتجون بقطع اوتوستراد الجنوب قرب بلدة الغازية، بالإطارات المشتعلة،احتجاجاً على تردي الوضعين الاقتصادي والمالي، وقامت القوى الأمنية لاحقاً بفتح الاوتوستراد ، لكن المحتجين الغاضبين عاودوا تحركهم، وأضرموا النيران في الإطارات المطاطية. وفي شارع الحمرا في بيروت تجمع شبان وجابوا فيه سيراً على الأقدام، احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي المترديين في لبنان. وعملت القوى الامنية على مواكبة المحتجين وتأمين سيرهم. وكانت الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي قد بدأت أمس الأول في بيروت وقام عدد من المحتجين بقطع عدد من شوارع العاصمة، كما قطع محتجون عددا من الطرق في مناطق شرق وشمال وجنوب لبنان .

في السياق، أكّد المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني على أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب. وقال لازاريني بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري امس:” لقد أكدنا على أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب، وتقديم موازنة 2020 في الموعد المحدد حتى يتمكن الناس من معرفة على أي جانب من الإصلاحات يتم التركيز”. وأضاف ” ناقشنا آخر التطورات في لبنان، مع التركيز بشكل أساسي على الاقتصاد”. وتابع لازاريني ” ناقشنا أيضاً أهمية الحفاظ على الثقة في الاقتصاد أو استعادتها”، قائلاً “أكدنا الدعم المستمر للأمم المتحدة وقدمنا بعض النصائح حول الإصلاحات”.