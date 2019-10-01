الرئيس العراقي يطالب بضبط النفس إثر احتجاجات واسعة بعدة مدن

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/10/2 01:24 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس العراقي برهم صالح
طالب الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، بمزيد من ضبط النفس واحترام القانون إثر احتجاجات واسعة في عدة مدن عراقية.
وأكد صالح أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول للمواطنين.
وقال الرئيس العراقي في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "التظاهر السلمي حقٌ دستوري مكفولٌ للمواطنين.أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام".
وتابع "أؤكد على ضبط النفس واحترام القانون. أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".
وشهدت مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية مظاهرات شعبية واسعة طالب من خلالها المتظاهرون بالإصلاح والخدمات الرئيسية.
وأعلنت السلطات سقوط قتيلين و200 مصاب خلال الاحتجاجات، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن 3 قتلى.
ولا تزال المظاهرات مستمرة، حتى قرب منتصف الليل، رغم استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي في تفريق المظاهرات وفرضها طوقا أمنيا شديدا حول تجمعات المتظاهرين في هذه المدن، وفق شهود.
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