ترحيب فلسطيني بقرار أوروبا استمرار دعم "الأونروا"

رحبت فلسطين بقرار الاتحاد الأوروبي استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "إن قرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي استمرار تقديم الدعم للأونروا يمثل انتصارا جديدا للدبلوماسية الفلسطينية والتزام القيادة الفلسطينية حشد الدعم للشعب الفلسطيني".



وأضاف المالكي، في بيان، أن "التصويت لصالح استمرار دعم وتقديم مساعدة مالية إضافية للأونروا يمثل تأكيدا لمواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة من القضية الفلسطينية".

وكانت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي أسقطت، الثلاثاء، مقترحا من كتلة المحافظين اليمينية يدعو إلى الحجز على نصف المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتهمة الفساد وسوء إدارة المساعدات الدولية للوكالة.

وتعاني "الأونروا" من أزمة مالية منذ قرار الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 وقف تمويل الوكالة.

ولكن دول عربية عدة بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول غربية سارعت إلى تقديم يد العون للوكالة المسؤولة عن توفير الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم.

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على صعيد متصل رحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار الاتحاد الأوروبي بدعم الأونروا.

وقال رئيس المجلس سليم الزعنون: "إن قرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي برفض اقتراح من كتلة المحافظين اليمينية يعبر عن التزام الاتحاد بالمكانة القانونية للوكالة وضرورة استمرار دورها وفقا لقرار رقم 302 لحين حل قضيتهم وفقا للقرار 194".

وثمن المجلس الوطني "التبرعات المالية الكبيرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوكالة الأونروا لتمكينها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية وغيرها".





وتأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، حيث تم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.4 لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الأونروا: التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.