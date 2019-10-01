تسريب صوتي لإخواني هارب يسب المصريين

كشف تسريب صوتي جديد عن مخططات قيادات تنظيم الإخوان الهاربين إلى الخارج، لنشر الفوضى والخراب وتنفيذ عمليات إرهابية ضد قضاة مصر.

وأذاع الإعلامي المصري خالد أبوبكر، علي قناة "الحياة" المصرية المحلية، تسريب صوتي يفضح جماعة الإخوان الإرهابية، وتآمر عناصر التنظيم الإرهابي على الدولة المصرية ودعوتهم للتظاهر.

وعرض أبوبكر مكالمة سرية بين الإرهابي أسامة عمر ومسؤول ما يسمى" لجان الحراك" داخل تنظيم الإخوان الإرهابي، وهما يسبان المصريين.

وخلال الحديث الصوتي قام الإرهابي أسامة عمر بسب الشعب المصري بألفاظ نابية، معترفاً بهزيمة الإخوان في الشارع، قائلاً: "مفيش حاجة هتحصل وكل ده تهريج، ومحدش هيصحى( الشعب لن يتحرك)".

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وقال الإرهابي: "أبوعبيدة قال لي جهز نفسك عشان عندنا شغل، عشان هنعمل شغل تحت عربيات القضاة".

وضمن اعترافات قيادات الإخوان بهزيمة التنظيم في الشارع، قال مسؤول الحراك:"إحنا عندنا حالة من الإحباط وإحنا محبطين جداً، فيما رد عليه الإرهابي أسامة عمر قائلاً: "كل واحد شايف الصح يعمله مع نفسه ومفيش حاجة هتحصل ترفع من معنوياتكم وكله فركش".

وتابع الإرهابي:"في دعوات النزول يوم 20 سبتمبر/أيلول عشان نشيل ( الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) السيسي، ورد الإرهابي أسامة عمر قائلاً: "ياسلام هنقوله امشي هيمشي، إحنا ضيعنا كل الفرص وبنلعب في الوقت الضايع".

وأكمل القيادي الإرهابي: "بالنسبة للرجالة الكبيرة هيسيبوا الناس كده، فيما رد عليه الإرهابي أسامة عمر قائلاً: "مفيش كبير (دول ..) كل واحد بيشوف مصالحه".