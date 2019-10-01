قوة بكين وغلق قنصلية إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: مصر تطالب مجلس الأمن بمحاسبة داعمي الإرهاب في سوريا، واليونان ترفض ابتزاز أردوغان بتدابير جديدة لإعادة المهاجرين، والبرلمان المصري: الأحداث الأخيرة عكست قدرة شعبنا على التصدي للمؤامرات، وسجن شقيق روحاني 5 سنوات في قضايا فساد، و"أسوشيتد برس": استعراض اليوم الوطني يظهر قوة بكين الاقتصادية والعسكرية، والعراق يغلق قنصليته بمشهد الإيرانية، وحضور مميز للإماراتيات بأول أيام التصويت المبكر للوطني الاتحادي.

كما تتابعون أيضاً: صحيفة بلجيكية: هجمات أرامكو من إيران رأساً رغم مزاعم النفي، وواشنطن تؤكد استئناف المحادثات مع بيونج يانج حول الملف النووي، ورئيس أركان الجيش الإيراني يقر: الحرس الثوري يدعم الحوثيين عسكرياً، وإصابة فلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالضفة، و"الموارد البشرية" بالإمارات تدعو لتسهيل مشاركة الموظفين في الانتخابات، والمجلس الوطني الاتحادي.. أيقونة الشورى والمشاركة السياسية بالإمارات، وإقبال وتسهيلات لأصحاب الهمم بالتصويت المبكر للاتحادي الإماراتي.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: الدولار يضغط بقوة على أسعار الذهب.. أدنى مستوى في 56 يوماً، والديون تجبر الخزانة التركية على اقتراض 7.3 مليار ليرة في شهرين، والنفط يتعافى مع هبوط إنتاج أمريكا وروسيا وأوبك، وارتفاع أبل ومايكروسوفت يصعد بالأسهم الأمريكية، وتوابع زلزال توماس كوك.. ضربة قاسية جديدة لشركات السياحة التركية، والمنصوري: اقتصاد الإمارات الأكثر تنافسية بالمنطقة.

وإلى الملاعب تجدون: سيصبح النجم الأول.. مينيوليه يراهن على تألق هازارد مع ريال مدريد، وفي التكنولوجيا: أبل تستقدم شاشات محسنة لأجهزة آيباد وماك بوك 2020.

وفي الفن تقرأون: جاستن بيبر يعقد قرانه على زوجته للمرة الثانية، بينما في المنوعات: أرمينية تبكي "كريستال" بدل الدموع.

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