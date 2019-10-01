"مكالمة ترامب".. أوكرانيا تحقق مع مدعٍ عام سابق

الجدل يتواصل حول مكالمة ترامب وزيلينسكي

أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، فتح تحقيق بتهمة استغلال السلطة بحق يوري لوتسينكو المدعي العام السابق الذي ورد اسمه في القضية الأوكرانية التي تسببت في إطلاق إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضافت المتحدثة باسم مكتب التحقيق الأوكراني أنجيليكا إيفانوفا "يشتبه في أن يكون يوري لوتسينكو الذي أقاله الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي في أغسطس/آب الماضي سمح بالقيام بأعمال غير مشروعة".

وقالت إيفانوفا إن التحقيق فتح بطلب من نواب أوكرانيين دون تفاصيل إضافية.

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ويتهم ترامب بممارسة ضغوط على نظيره الأوكراني زيلينسكي ليفتح تحقيقا بحق هانتر نجل خصمه الديمقراطي جو بايدن رجل الأعمال المرتبط بمؤسسة أوكرانية متهمة بالفساد.





من جانب آخر، يتهم ترامب وحلفاؤه بايدن بممارسة ضغوط على السلطات الأوكرانية لإقالة فيكتور شوكين سلف لوتسينكو لأنه كان يريد التحقيق في المؤسسة المرتبطة بهانتر بايدن.

ونفى ترامب ممارسة أي ضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق حول أسرة جو بايدن.

ورغم ذلك أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بدء تحقيق رسمي فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس دونالد ترامب بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.