حريق في مطار الجزائر الدولي خلف خسائر ضخمة

جدة - عمرو شويل الجزائر - الخليج 365

اندلع حريق مهول، مساء الثلاثاء، داخل مبنى في مطار هواري بومدين بالجزائر.

وقالت صحيفة (النهار) الجزائرية، نقلا عن مصادر، إن الحريق التهم كامل المبنى، الذي يقع قبالة القاعة الشرفية القديمة للمطار.

وأفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن الحريق الذي شب في مبنى المطار الدولي ناتج عن ماس كهربائي وفقا للتقديرات الأولية.