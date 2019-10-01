اخبار العالم

حريق في مطار الجزائر الدولي خلف خسائر ضخمة

0 نشر
talal 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع حريق في مطار الجزائر الدولي خلف خسائر ضخمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجزائر - الخليج 365

اندلع حريق مهول، مساء الثلاثاء، داخل مبنى في مطار هواري بومدين بالجزائر.

وقالت صحيفة (النهار) الجزائرية، نقلا عن مصادر، إن الحريق التهم كامل المبنى، الذي يقع قبالة القاعة الشرفية القديمة للمطار.

وأفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن الحريق الذي شب في مبنى المطار الدولي ناتج عن ماس كهربائي وفقا للتقديرات الأولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق في مطار الجزائر الدولي خلف خسائر ضخمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا