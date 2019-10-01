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مقتل عنصر من حركة الشباب الصومالية جنوب البلاد

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

حركة الشباب الصومالية

حركة الشباب الصومالية

مقتل عنصر من حركة الشباب الصومالية جنوب البلاد

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الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، اليوم الثلاثاء، مقتل عنصر من مقاتلي حركة الشباب الصومالية، جراء غارة جوية استهدفته في بلدة "كونيبرو" بإقليم شبيلى السفلى، جنوبي البلاد.

وقال البيان الصادر عن القيادة الأمريكية، إنه "بالتنسيق مع الحكومة الصومالية الفيدرالية، نفذت القيادة الأمريكية في إفريقيا غارة جوية استهدفت إرهابيا من حركة الشباب الصومالية بالقرب من بلدة كونيبرو جنوب الصومال".

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وأوضح البيان أن الغارة الجوية تم تنفيذها أمس الإثنين، وأسفرت عن "مقتل إرهابي واحد".

ولفت البيان إلى أن "أفريكوم" نفذت 54 غارة جوية ضد مقاتلي حركة الشباب الصومالية، منذ بداية 2019.

ولم تعلق حركة الشباب على الحادث حتى الساعة 15:50تغ.

وتقاتل القوات الحكومية الصومالية وقوات حفظ سلام إفريقية، منذ سنوات، حركة "الشباب" المسلحة المتمردة.  

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