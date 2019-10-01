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شاهد.. اندلاع حريق هائل بمبني مطار بومدين

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

حريق مطار بومدين

حريق مطار بومدين

شاهد.. اندلاع حريق هائل بمبني مطار بومدين

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الخليج 365 ـ متابعات

اندلع حريق هائل، منذ لحظات مساء اليوم الثلاثاء، داخل مبنى في مطار هواري بومدين.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الحريق التهم كامل المبنى، الذي يقع قبالة القاعة الشرفية القديمة للمطار، حسب قناة "النهار" الجزائرية.

 

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وأظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب وهي تتطاير من مبنى فيه مخزن للبضائع محل نزاع إلى خارجه.

 

كما كشفت اللقطات المصورة كيف كانت النيران تتصاعد من حين لآخر، رغم محاولات إطفائها، بسبب تواجد مواد سريعة اللهب داخل المبنى، مثل قارورات الغاز الملحقة بأجهزة التكييف.

 

وأشارت معلومات إلى أن الحريق في المطار الداخلي كان بسبب ماس كهربائي وامتد إلى الأمتعة.

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