- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
مطار الجزائر
كتب
متابعات_الخليج 365
اندلع حريق كبير مساء اليوم الثلاثاء داخل مطار الجزائر الدولي، والتهم مبنى كاملًا داخل قسم الرحلات الداخلية في المطار، وفقًا لموقع قناة النهار المحلية.
ويقع المبنى الذي التهمه الحريق قبالة القاعة الشرفية القديمة للمطار، وأظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب وهي تتصاعد من المبنى إلى خارجه.
كما أظهرت اللقطات المصورة كيف كانت النيران تتصاعد من حين لآخر، رغم محاولات إطفائها، بسبب وجود مواد تسرّع الاشتعال داخل المبنى، مثل قارورات الغاز الملحقة بأجهزة التكييف.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حريق يلتهم مبنى بالكامل في مطار الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.