شاهد.. حريق يلتهم مبنى بالكامل في مطار الجزائر

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

مطار الجزائر

كتب متابعات_الخليج 365

اندلع حريق كبير مساء اليوم الثلاثاء داخل مطار الجزائر الدولي، والتهم مبنى كاملًا داخل قسم الرحلات الداخلية في المطار، وفقًا لموقع قناة النهار المحلية.



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ويقع المبنى الذي التهمه الحريق قبالة القاعة الشرفية القديمة للمطار، وأظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب وهي تتصاعد من المبنى إلى خارجه.

كما أظهرت اللقطات المصورة كيف كانت النيران تتصاعد من حين لآخر، رغم محاولات إطفائها، بسبب وجود مواد تسرّع الاشتعال داخل المبنى، مثل قارورات الغاز الملحقة بأجهزة التكييف.