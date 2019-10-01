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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
نشوى عثمانالقيادية بحزب البعث السوداني
كتب
سيد مصطفي
قالت نشوى عثمان،القيادية بحزب البعث السوداني، أن رئيس مجلس الوزراء بدأ بأهم اشياء تهم المواطن السوداني حاليًا ألا وهو ملف السلام ورفع حظر السودان من الدول الراعيه للارهاب والعلاقات مع دول العالم.
وأكدت عثمان لـ"الخليج 365"، أن ملف السلام يعتبر اكبر التحديات حاليًا أمام الحكومة الإنتقالية، وذلك لان السلام هو اول مدخل لعملية مدخل للتنمية والاستقرار، ولا يمكن أن تحدث بدونه.
وأضافت القيادية بحزب البعث السوداني، أن جزء من الحركات المسلحة استجاب لنداء الحكومة، وجزء لو استجاب يكون محايد على اسوأ الفروض سيكون مكسب كبير للحكومة، وذلك مثل عبدالواحد محمد نور الموجود في فرنسا، وبعد المؤتمر الصحفي سيعرف الشعب السوداني كل م ادار بعد عودة رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن حمدوك رجل ذكي وسياسي ولاخوف علي مستقبل الفترة الانتقالية.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادية بحزب البعث السوداني تكشف لـ"اليمن العربي" أسرار دور حمدوك بملف السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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