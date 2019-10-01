شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تدين طرد ممثل حقوق الإنسان في اليمن وتدعو للضغط على«الحوثي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

دعا وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية عبدالرقيب فتح، المنسقة الدولية للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي للتدخل العاجل والضغط المباشر على مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإدخال المساعدات الإغاثية للسكان المحاصرين في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة اليمنية، دون قيد أو شرط أو تأخير. واستنكر الوزير اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية منع مليشيا الحوثي الإرهابية برنامج الأغذية العالمي من إدخال المساعدات إلى السكان في الدريهمي. مؤكداً أن استمرار المليشيات الانقلابية بالانتهاكات بحق العملية الإغاثية يثبت حجم إرهاب هذه الجماعة، وخطر استمرار سيطرتها على بعض المناطق والمحافظات، لافتًا الانتباه إلى أن هذه التصرفات والانتهاكات يجب أن تقابل بمواقف حازمة وجادة تعمل على إنهائها وضمان عدم تكرارها.من جهته أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية على طرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد، وسحب تصريح سفره وإجبار طائرته على الإقلاع بعد دقائق من هبوطها بمطار صنعاء الدولي. وعدّ وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن ما قامت به مليشيا الحوثي الانقلابية من اعتداء ضد المسؤول الدولي عن ملف حقوق الإنسان في اليمن تأكيدًا على مضيها في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء جاء على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية التابعة لإيران بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في معتقلات الحوثي.