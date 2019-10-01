وزارة الموارد بالإكوادور: نخطط للخروج من منظمة أوبك

أعلنت وزارة الموارد ب​الإكوادور​ أنها تخطط للخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اعتباراً من كانون الثاني عام 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار عائد إلى رغبة الإكوادور بزيادة إيرادات ​الموازنة​ من بيع ​النفط​.

ووفقًا ل​تقرير​ "أوبك" الصادر في أيلول المنصرم، مع الإشارة إلى مصادر ثانوية، بلغ إنتاج النفط في الإكوادور في آب الماضي، 537 ألف برميل يوميًا. وينتمي هذا البلد إلى فئة أعضاء "أوبك" ذوي أصغر حجم إنتاج للنفط.

هذا وانضمت الإكوادور إلى "أوبك" عام 1973. وبعد تسعة عشر عاما، في عام 1992 ، قامت طوعًا بتعليق عضويتها، ثم بتجديدها مرة أخرى في عام 2007.