زاخاروفا: نأمل أن يؤدي توقيع صيغة شتاينماير إلى تسهيل تنفيذ اتفاقيات مينسك

أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن "​موسكو​ تأمل أن تؤدي الموافقة على "صيغة شتاينماير" إلى تهيئة جو مناسب لمواصلة تنفيذ اتفاقات ​مينسك​ في ​أوكرانيا​، وتقيّم إيجابيا نتائج اجتماع فريق الاتصال".

وأوضحت زاخاروفا "أننا نقيم بشكل إيجابي توقيع مجموعة الاتصال الخاصة بآلية الوضع الخاص لـ"دونباس" وفصل ​القوات​ والآليات في هذه المناطق. نأمل أن يؤدي ذلك إلى تهيئة جو مناسب لمواصلة تنفيذ اتفاقيات مينسك".

هذا وكان قد توافق فريق الاتصال حول دونباس، في اجتماع في مينسك على "صيغة شتاينماير".

يذكر أن "صيغة شتاينماير" (​فرانك فالتر شتاينماير​ - رئيس ​ألمانيا​ الحالي ورئيس منظمة الأمن والتعاون في ​أوروبا​ ووزير الخارجية الألماني سابقا) هي خطة لتعديل ​الدستور​ الأوكراني باقتراح من شتاينماير في 2014-2015 وتحدد آلية إدخال قانون حول النظام الخاص للإدارة المحلية في بعض مناطق مقاطعتي ​دونيتسك ولوغانسك​، على أساس مؤقت في يوم انتخابات وعلى الأساس الدائم – بعد إصدار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقريرها عن نتائج ​الانتخابات​".

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