مرهج ردا على" مصادر" قضية فواز فواز: لا علاقة لموكليني بأي نشاط لشركة نيو بلازا تورز

أعلنت المحامية ​سندريللا مرهج​ بوكالتها عن السادة - خ.ز - ج.ت - ب.م - ج.ا، الشركاء السابقين في شركة Fly air lebanon s.a.l. أنه "عملاً بحق الردّ المنصوص عنه في المادة 6 من ​قانون المطبوعات​، المعدّل بالمرسوم الإشتراعي رقم 10426/6219 ، وبوكالتنا عن السادة المذكورين أعلاه، نؤكد أنه تعمَد بعض الوسائل الإعلامية المكتوبة، المرئية والإلكترونية كما بعض الأفراد عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ على نشر ​مقالات​ وأخبار ملّفقة معزوّة إلى "مصادر" مشبوهة تتناول قضية المدعو "فواز يوسف فواز" مدير عام "شركة نيو بلازا تورز ش.م.م" بتشويه مقصود للحقيقة مدّعين أنّ رجال أعمال لبنانيين وسوريين تشاركوا معه سابقاً في شركة Fly air lebanon s.a.l قد تسببّوا في "إفلاسه" وعمدوا إلى محاولة تهريب ​طائرة​ "يدّعي إمتلاكها" متوقفة في ​مطار بيروت​، واللافت أنّه تمّ ذكر أسماء شركائه السابقين وإسم الشركة في أكثر من موقع وصحيفة".

وأوضحت مرهج في بيان لها، أن "محاولة بعض المجهولين وربّما مقرّبين من فواز فواز مدير عام شركة "نيو بلازا تورز"، الموقوف تبعاً لإتهامه بجرائم عدّة كالإحتيال وغيرها، إقحام أسماء موكلينا في قضاياه وأفعاله المدين بموجبها تجاه الناس أمر يثير الريبة والشك لجهة هوية الضالعين في عملية الإحتيال، والقدح والذمّ والتحقير والإبتزاز التي يتعرض لهم موكلون"، مشيرةً الى أنه "هنا نؤكد أنّ لا علاقة للموكلين بأي نشاط لشركة نيو بلازا تورز كما أنّه لا علاقة مديونية تربطهم بالمدعى عليه فواز فواز وهم كانوا قد تفرغوا عن أسهمهم في شركة Fly air lebanon s.a.l له ولزوجته وشقيقته بموافقته".

ولفتت الى أن "نشر ​الأخبار​ التي تتهم السادة الموكلين بمحاولة تهريب الطائرة من مطار بيروت بعد الزعم بأن "شركات لفواز فواز" تملكها مع غيرها من الطائرات، لهو اتهامٌ عار من ​الصحة​ ويعرّض مدّعيه للمسؤولية الجزائية والمدنية ".

وأشارت الى "اننا وبالوكالة، نهيب بالوسائل الإعلامية كافة توخي الدقة والحذر عند نشرهم أي خبر قد يتضمّن قدحاً وإفتراءً وذمّاً واتهامات جزافية بحق موكلينا، ونهيب بهم التقصّي عن صحة وهوية وجدّية "المصادر" قبل التعرّض للكرامات وايجاد نفسهم مساهمين عن قصد أو غير قصد بعمليات اجرامية لا سيّما أنّ هذه الافعال تُعَدّ جرائم يعاقب عليها ​القانون اللبناني​".

وأكدت مرهج أن "لا علاقة للموكلين الشركاء السابقين لشركة fly air lebanon sal بما سُمّي "الإفلاس " او بالاحتيال المتّهم به السيد فواز فواز مدير عام شركة نيو بلازا تورز اوبغيرها من الجرائم المدعى عليه بها والتي تنسب له تبديد أموال طائلة تعود لجهات عدّة رسمة وغير رسمية".

وأشارت الى "اننا ننشر هذا الردّ والتوضيح الذي تضمنّه طالبين ترك هذه القضية في عهدة ​القضاء​ المختصّ وذلك تحت طائلة المسؤولية".