خير الدين: المصارف ستلتزم بتعاميم مصرف لبنان المركزي

أكد الوزير السابق ​مروان خير الدين​ أن "​المصارف​ ستلتزم بتعاميم ​مصرف لبنان​ المركزي"، مشيرا الى أن "المصارف تسهل لزبائنها ان تشتري منهم العملة الوطنية بالسعر الرسمي وتسكر فيه القسط المستحق".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح خير الدين أنه "يجب أن ننتبه من ​الاخبار​ الكاذبة التي فيها الكثير من الأذى المقصود لاقتصادنا وثبات سعر صرف العملة".

ولفت الى أن "البنك اذا امنتع عن التحويل لأي زبون يمكن للزبون ان يأخذ الوديعة الى اي مصرف آخر ويحولها"، مشيراً الى أنه "اذا البنك رفض تنفيذ علمية مصرفية يمكن مراجعة ​حماية المستهلك​ ومراجعة إدارة المصرف العليا التي تريد أن تخدم زبائنها بالطرق المعتادة والمتعارف عليها دوليا".

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