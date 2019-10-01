أعلن مكتب ​الجامعة اللبنانية​ في قطاع ​الشباب​ و​الرياضة​ في" ​التيار الوطني الحر​" أنه "بعد أن عقدت الاحزاب الناشطة بالفرع الثاني اجتماعا لها في المقر العام للتيار الوطني الحر لمناقشة قانون اتحاد طلاب الجامعة اللبنانية، يؤكّد مكتب الجامعة اللبنانية في قطاع الشباب والرياضة رفضه للقانون بالشكل المطروح وتمسكه بإجراء ​الانتخابات​ في الوقت المحدّد من قبل ​مجلس الجامعة اللبنانية​، أي في أواخر تشرين الثاني، على أن تشكّل لجنة لمتابعة دراسة قانون اتحاد طلاب الجامعة اللبنانية الذي يُعرف "بالظالم".

وفي بيان له، أشار المكتب الى أن "هذا القانون لا يمثّل ​الطلاب​، يهمّش دور فئة معينة منهم ويعزز المركزية الطلابية أي انه يحصر الصلاحيات بيد سلطة واحدة مركزية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الجامعة اللبنانية بالوطني الحر: متمسكون بإجراء الانتخابات في الوقت المحدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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