حريق هائل يلتهم مبنى في مطار هواري بومدين في الجزائر

اندلع حريق هائل منذ قليل داخل مبنى في مطار هواري بومدين في ​الجزائر​.

وأفادت معلومات ​صحفية​ بأن "الحريق التهم كامل المبنى، الذي يقع قبالة القاعة الشرفية القديمة للمطار".

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