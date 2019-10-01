مسعود خان: نأمل ان تتمكن روسيا من دفع مجلس الأمن الدولي نحو تسوية نزاع كشمير

أعلن رئيس الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير، مسعود خان، أن إسلام آباد، تأمل أن تتمكن روسيا من دفع مجلس الأمن الدولي نحو تسوية نزاع كشمير.
وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" رأى ان "مجلس الأمن الآن سلبي، لا يفعل سوى القليل. وبالتالي، نحن منفتحون على الوساطة، ولكن ينبغي أن يكون الهدف واضحا، والوساطة محددة". وأكد خان، أن إسلام آباد تعول في هذا الصدد على "الدور البناء لروسيا" و"قيادتها".
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