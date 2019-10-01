مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم على حقل العمر النفطي بدير الزور السورية

قتل ثلاثة أشخاص جراء ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ قرب حقل العمر ​النفط​ي الخاضع لسيطرة "​قوات سوريا الديمقراطية​" شرق سوريا.

وانفجرت العبوة الناسفة صباح اليوم الثلاثاء بعد مرور رتل تابع لقوات سوريا الديمقراطية على طريق حقل العمر النفطي، في وقت كانت تمر فيه ​حافلة​ نقل الموظفين العاملين في الحقل، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

Advertisements

ويقع حقل العمر في محافظة ​دير الزور​، حيث توجد قرية الباغوز التي كانت آخر معقل لتنظيم "داعش" في الساحل الشرقي ل​نهر الفرات​ بسوريا، قبل أن تفرض "قسد" سيطرتها عليها في مارس الماضي بدعم من ​التحالف الدولي​ بقيادة ​واشنطن​.

وتستخدم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) جزءا من الحقل كقاعدة عسكرية لها.

واستؤنفت عمليات استخراج النفط في الحقل بعد سيطرة "قسد" عليه أواخر 2017.