تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. ولفتت وكالة الأنباء ​السعودية​، إلى انه "جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن سلمان عرض هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي الأوضاع في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.