تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
ولفتت وكالة الأنباء السعودية، إلى انه "جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك".
كانت هذه تفاصيل خبر بن سلمان عرض هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي الأوضاع في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.