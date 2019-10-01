البنك المركزي في مصر يعلن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية

أعلن ​البنك المركزي المصري​ ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 45.118 مليار ​دولار​ في أيلول.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن بداية في شهر أيلول الماضي 2019، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.969 مليار دولار في نهاية آب من 44.916 مليار دولار في نهاية تموز الماضي.

وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ نحو ثلاث سنوات، ولم تتراجع إلا مرتين فقط في تموز 2016 وتشرين الأول 2016.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 106.2 مليار دولار في نهاية آذار من 96.6 مليار دولار نهاية 2018.

