12 جريحا وستة مفقودين اثر انهيار جسر في تايوان

تعمل فرق الإنقاذ في ​تايوان​ على الوصول إلى ستة أشخاص يُعتقد أنّهم علقوا، بعد ​انهيار جسر​ يبلغ طوله 140 مترًا في نانفانغو على الساحل الشرقي لتايوان، وسقوطه على عدد من قوارب الصيد الّتي كانت راسية تحته، ما تسبّب بغرق ​ناقلة نفط​ كانت تَعبر من الموقع واندلاع النيران فيها.

وأعلنت الوكالة الوطنية ل​مكافحة الحرائق​ أنّ "ستة أشخاص هم في عداد المفقودين، وربّما يكونون عالقين في القوارب تحت الجسر المنهار"، مؤكّدةً أنّ "عمليّة الإنقاذ متواصلة، وأنّ 12 شخصًا أُصيبوا بجروح، بينهم 6 فليبينيّين و3 إندونيسيّين يعملون في الصيد، بالإضافة إلى ربان الناقلة النفطية التايواني".

ولفتت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين، إلى "أنّنا نأمل إنقاذ الجميع في أقصر وقت ممكن لنقلّص الأضرار".