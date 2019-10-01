تعمل فرق الإنقاذ في تايوان على الوصول إلى ستة أشخاص يُعتقد أنّهم علقوا، بعد انهيار جسر يبلغ طوله 140 مترًا في نانفانغو على الساحل الشرقي لتايوان، وسقوطه على عدد من قوارب الصيد الّتي كانت راسية تحته، ما تسبّب بغرق ناقلة نفط كانت تَعبر من الموقع واندلاع النيران فيها.
وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق أنّ "ستة أشخاص هم في عداد المفقودين، وربّما يكونون عالقين في القوارب تحت الجسر المنهار"، مؤكّدةً أنّ "عمليّة الإنقاذ متواصلة، وأنّ 12 شخصًا أُصيبوا بجروح، بينهم 6 فليبينيّين و3 إندونيسيّين يعملون في الصيد، بالإضافة إلى ربان الناقلة النفطية التايواني".
ولفتت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين، إلى "أنّنا نأمل إنقاذ الجميع في أقصر وقت ممكن لنقلّص الأضرار".
كانت هذه تفاصيل خبر 12 جريحا وستة مفقودين اثر انهيار جسر في تايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.