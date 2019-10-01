دعا وزير الداخلية الإيطالي السابق، ​ماتيو سالفيني​ إلى "إجراء اختبارات ​المخدرات​ على البرلمانيين الإيطاليين في بلاده".

وأشار سالفيني خلال حملة انتخابية في بلدة تيرني، بمقاطعة أومبريا التي ستشهد ​انتخابات​ لاختيار ​الحكومة​ المحلية في 27 الشهر الحالي الى أن "هناك نواب في البرلمان يريدون شرعنة تعاطي المخدرات وقيام ​الدولة​ ببيعها".

ولفت الى "أنني تقدمت في وقت سابق باقتراح وسأقترحه مجدداً: يجب إجراء تحاليل للكشف عن المتعاطين للمخدرات ليس فقط على أصحاب الوظائف الخطرة، ولكن أيضًا على أولئك الذين يذهبون إلى البرلمان كنواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، لمعرفة فيما إذا كانوا يتعاطون شيئاً ما قبل أن يضغطوا على الأزرار خلال عمليات التصويت الإلكتروني".

وأشار سالفيني الى "أنني أشاهد في البرلمان، فى بعض الأحيان، عيون حمراء…لا أدري بسبب الإرهاق أو أن هناك سبب آخر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سالفيني يقترح إجراء تحليل المخدرات على أعضاء البرلمان الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.