جونسون: سأقترح إقامة نقاط جمركية في أيرلندا كجزء من "بريكست"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه سيقترح إقامة نقاط جمركية جديدة في جزيرة أيرلندا كجزء من أي صفقة بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وفي مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، لفت إلى انه على الرغم من أنه لا يريد "أي نوع من نقاط التفتيش على الإطلاق على الحدود"، فإنه ينبغي أن تكون مثل هذه النقاط على جانبي الحدود.
وأكد أن هذه النقاط "لن تشمل المواقع الحدودية البعيدة أو البنى التحتية"، مشيراً إلى أن "هذه هي لحظة الحقيقة، لأنه في النهاية ينبغي أن تكون البلاد قادرة على التحكم في جماركها".
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