حزب أزرق أبيض: الغاء محادثات كانت مقررة بين نتانياهو وغانتس

أعلن حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي برئاسة ​بيني غانتس​ "إلغاء محادثات كانت مقررة مع حزب "الليكود" اليميني، للتباحث في تشكيل ​حكومة​ ائتلافية تتيح إخراج البلاد من المأزق السياسي".

وأشار الحزب الى أن "الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقي المفاوضات غير متوفرة. وبالتالي لن يعقد أي اجتماع الأربعاء".

ولفت الى أنه "عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع هذا الأسبوع أو الذي يليه".

ورأى حزب "أزرق أبيض" أن "نتانياهو لا يمكن أن يترأس حكومة قبل تسوية مشاكله مع ​القضاء​، وأنه لا يستطيع أن يمثل مجمل الأحزاب اليمينية والدينية في المحادثات بل الليكود وحده".

وكان من المقرر أن يلتقي ممثلو حزب "الليكود" الذي يترأسه ​بنيامين نتانياهو​ بممثلي حزب "أزرق أبيض"، على أن يعقب ذلك لقاء ثنائي بين نتانياهو وغانتس.

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