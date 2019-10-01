شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": سنتقدم ببلاغ النائب العام ضد مخترقى حقوق الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه فى إطار رصد المجلس ومتابعة المواقع الإلكترونية المختلفة فلقد تم رصد العديد من المواقع التي تقوم ببث محتوي مملوك للغير من أعمال درامية ومسلسلات وأفلام، مما يكبد منتجي وأصحاب هذا المحتوي خسائر بالغة.

وأضاف المجلس فى بيان له ، أنه قد قام بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لسرعة حجب تلك المواقع مع تتبعها وتحديد القائمين عليها، مشيرا الى أنه سيقوم بتقديم بلاغ للنائب العام للحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية لأصحاب تلك الأعمال لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيتابع ويرصد أى مواقع تقوم بنشر محتوي مملوك للغير، وتقديم بلاغات مماثلة فيها.