شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر وتكرم عدد من أبطالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت نقابة الصحفيين فى الاحتفالية التى أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، عدد من الأبطال الذين شاركوا فى حرب أكتوبر المجيدة، وأسر عدد من الشهداء ، وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى عن الحرب، وعدد من الأغانى الوطنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

وضمت قائمة المكرمين الفريق أركان حرب السيد حمدى، القائد الأسبق لسلاح الدفاع الجوى وأحد أبطال الحرب، وتم تكريم اسم الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب أكتوبر، وتكريم اسم الفريق إبراهيم العرابى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وقائد الفرقة 12 مدرعات إبان حرب أكتوبر ، فيما كرمت وزارة الشباب والرياضة الكاتب الصحفى حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين للنشاط.

ومن جانبها وجهت شهدان سعد الشاذلى، الشكر للحضور مثمنة تكريم النقابة لرجال القوات المسلحة الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته.