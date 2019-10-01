شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد أولى جلسات الدور الخامس للبرلمان فى 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم الثلاثاء، أولي الجلسات العامة بدور الإنعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والتي شهدت زخما من الكلمات التي أيدت القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة، في مواجهة الإرهاب الأسود.

وفي السطور التالية، تستعرض ”الخليج 365” أبرز القرارات والكلمات التي شهدتها الجلسة العامة اليوم :

استهلت أعمال الجلسة الإفتتاحية، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات.

شهدت الجلسة العامة ، تأيد النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة الوطنية، فى مواجهة الإرهاب، وتوجيه التحية للشعب الذى تصدى للمؤامرات التى تحاك لمصر، كما وجه رئيس البرلمان 6 رسائل هامة إلي الشعب المصرى في مقدمتها أهمية التكاتف والاصفاف حول الوطن، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

Advertisements

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس سيشهد وقفة شديدة مع الحكومة، مشدداً: "نحن لن نترك هذا الشعب ومصالحه بعيدة عن قاعة البرلمان، ولن نسمح للمسئولين التنفيذيين، الحكومة والمحافظين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية، عليهم أن يتحملوا المسئولية".

أعلن الدكتور علي عبد العال، اختيار المستشار محمود فوزي، لتقلد منصب الأمين العام للمجلس خلفاً للمستشار أحمد سعد الذي تقدم بإستقالته في وقت سابق.

رفض مجلس النواب طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عضو المجلس، عن دائرة بولاق أبو العلا، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي، مؤكدين أن الشكوى كيدية.

اعمالاً للتقاليد البرلمانية، وجه مجلس النواب برقية لرئيس الجمهورية، بمناسبة بدء دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، يعلن فيها تأييده الكامل لرئيس الجمهورية للخطوات والسياسات المتوازنة التى أرسي دعائمها، ولجهده الصادق في سبيل تطوير ورفعة هذا الوطن.

دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان الراغبون في تعديل عضويتهم في اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، إلي تقديم طلب مكتوب للمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، وذلك خلال 3 ساعات من نهاية الجلسة المنعقدة اليوم.

شهدت الجلسة العامة تقدم المجلس بخالص العزاء فى وفاة المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والشئون القانونية السابق، ورئيس مجلس الدولة الأسبق، وعضو اللجنة القومية للدفاع عن طابا، وعضو المحكمة الجنائية الدولية.