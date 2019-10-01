بيع 6 شقق فقط.. الإسكان تعلن آخر فرصة لحجز وحدات "جنة" بملوي -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي هيئة المجتمعات العمرانية، من حجز شقق جنة للإسكان الفاخر في مدينة ملوى الجديدة، يوم الخميس المقبل الموافق 3 أكتوبر الجاري، بعدما تم فتح باب الحجز 29 سبتمبر الماضي.

كانت الهيئة أعلنت طرح أول وحدات سكنية ضمن مشروع جنة بعدد 512 شقة كاملة التشطيبات 25 أغسطس الماضي.

وكشف مصدر مسؤول، لمصراوي أنه منذ فتح باب الحجز، يوم الأحد الماضي تم حجز 6 شقق فقط، ويستمر الحجز حتى الساعة 12 مساء يوم الخميس المقبل.

حددت هيئة المجتمعات العمرانية سعرا موحدا للمتر وهو 5650 جنيها، بحيث تصل الوحدة الـ148 مترا إلى 836 ألف جنيه، شاملة نسبة التميز، والوحدة الـ161 مترا نحو 927 ألف جنيه، والوحدة الـ100 متر 576 ألف جنيه.

وعن نظم السداد، يتم سداد مقدم حجز وقدره 50 ألف جنيه، ثم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0 % لصالح مجلس الأمناء، من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

ويتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، لن يتم تسليم الوحدة إلا بعد سداد كامل نسبة 30% من قيمة الوحدة المخصصة.

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ويتم سداد باقي ثمن الوحدة الـ70% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات طبقا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة، يستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات أجلة بها قبل الاستلام.

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