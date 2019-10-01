مدير إدارة التدريب في "صحة شمال سيناء" يلتقي طاقم التمريض بمستشفى العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

عقد مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، الدكتور أحمد عبد الفتاح، لقاءً اليوم الثلاثاء، مع فريق التمريض "امتياز" في مستشفى العريش العام.

وخلال اللقاء، أكد مدير إدارة التدريب، أن أهم أساسيات مهنة التمريض، توفير الرعاية الصحية للمريض والتخفيف من معاناة المرضى، والتعامل بمهنية عالية.

وأشار "عبد الفتاح" إلى أن مهنة التمريض تعمل على احترام حياة الإنسان وكرامته وحقوقه.

Advertisements

جاء ذلك في حضور موجه عام التمريض ولفيف من المشرفين ومسئولي التدريب بالمديرية.

وأضافت صبحية مصباح مدير إدارة التمريض، أن الممرضة يجب أن تتحمل مسئولياتها في تطبيق العناية التمريضية وأن تعمل بكل طاقتها المهنية وأن تراعي دائماً الأداء الفردي الذي يعكس صورة مشرفة لمهنة التمريض.

وشدد محمد نبهان رئيس هيئة التمريض بمستشفى العريش، على ضرورة أن يكون فريق التمريض متعاونًا على الدوام مع أفراد الفريق الطبي.