وزيرا الثقافة والري يبحثان التعاون لافتتاح المركز الثقافي الأفريقي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحثت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بينهما، تمهيدا لافتتاح المركز الثقافي الأفريقي بمتحف النيل، كوسيلة للتواصل والتلاقي بين شعوب القارة السمراء في أحد معالم مصر التي تعد رمزا يعبر عن إرادة المصريين لبناء المستقبل.

كما تناول اللقاء مسارات نشر ثقافة التوعية بترشيد استهلاك المياه من خلال عدد من الأنشطة الثقافية والفكرية والمعرفية الموجهة للنشء والشباب وأيضا سبل التعاون في نشر الوعي بترشيد المياه.

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وقالت إيناس عبدالدايم إن المركز الثقافي الأفريقي المقام بمتحف النيل بأسوان يعد منبرا جديدا للتواصل ونقطة تلاقي لوجيستية للإبداع الأفريقي، ويؤكد تمسك مصر بجذورها الممتدة في القارة السمراء، مؤكدة التقدير والدعم الكامل للمركز من خلال تزويد مكتبته بعدد من الترجمات وكتب الأدباء والمفكرين الأفارقة، وكذلك إعداد برنامج ثقافي وفني يعكس ألوانا إبداعية متنوعة من كافة أرجاء القارة، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الأفلام الوثائقية التي أنتجتها وزارة الري للتعريف بالدول الأفريقية وعاداتها وأهم الموروثات الشعبية لها من خلال المواقع الثقافية المنتشرة بمختلف المحافظات.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية لقاء الثقافات وحوار الحضارات، موضحة أن الثقافة بدورها ترسم محاور جديدة للإبداع وتساهم في الاستنارة الفكرية التي تعزز القيم والمبادئ الإيجابية للمجتمعات.

من جانبه، ثمن وزير الموارد المائية والري دور الثقافة في التوعية المجتمعية، مشيرا إلى أهمية توظيف المجال الثقافي في توطيد التواصل بين الشعوب، بما نمتلكه من مكونات فكرية ومعرفية، وأوضح أن المركز يضم مسرحا مكشوفا يسع 2500 مشاهد، مكتبة عامة، قاعات عرض متحفية وأخرى رقمية وعدد من الفضاءات التي تصلح لاستضافات العديد من الفعاليات.