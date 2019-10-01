مصادر أمنية : خلية إخوان الكويت استغلوا مقتل خاشقجي لاستهداف السعودية

تواصلت تحقيقات أجهزة أمن الدولة مع القيادي الإخواني خالد المهدي، الذي سلمته الكويت إلى مصر مؤخراً.

وأبلغت مصادر أمنية مصرية صحيفة القبس الكويتية أن التحقيقات كشفت عن معلومات جديدة، حيث تبين أن بعض أعضاء «الإخوان» استهدفوا دولاً خليجية، وأن التنظيم الدولي لهذه الجماعة كان يستهدف السعودية واستغل قضية مقتل جمال خاشقجي في استهدافها. ووفق المصادر، فإن تعليمات أعطيت لشباب «الجماعة» باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى المملكة.

وأشارت إلى أن المهدي اعترف بأن السلطات الكويتية ألقت القبض على 3 مصريين كانوا على اتصال مباشر مع خلية «الإخوان»، التي سلمتها الكويت إلى مصر مؤخراً، وذكرت المصادر أن المهدي اعترف أيضاً بأن المتهمين الثلاثة كانوا مطلوبين للانتربول المصري لتورطهم في عمليات إرهابية، منها

زرع عبوات ناسفة، وأنهم كانوا ضمن الجناح المسلح لـ«الإخوان» قبل فرارهم إلى الكويت.

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وذكر أن الأجهزة الأمنية الكويتية قامت بالتحقيق مع الثلاثة على مدار الأسابيع الماضية، وتبيّن أن جميع المتهمين لديهم أفكار تكفيرية وهربوا إلى الكويت، لتكون ملاذاً آمناً لهم لعمليات استقطاب بعيداً عن عيون الأجهزة الأمنية المصرية، كما اتضح أن جماعة الإخوان خططت لصعود الإسلام السياسي في دول عربية وخليجية. نقل الإقامة وكشف المصدر أن التحقيقات كشفت أن «الإخوان» بعد التضييقات الأخيرة عليهم في دول عربية وخليجية قرروا نقل إقامتهم بشكل كامل وأكبر الى إيران وتركيا وألمانيا ولندن.

وأشار إلى أن عناصر كثيرة

منهم تلقوا تعليمات بالخروج من الكويت ودول عربية أخرى قبل القبض عليهم، خاصة ان التنسيق الأمني مع مصر زاد بشكل كبير في ملف «الإخوان»، وهو ما دفع عناصر كثيرة من «الإخوان» للخروج من دول خليجية بشكل عاجل ومفاجئ، بالإضافة إلى نقل أموالهم وأموال تنظيم «الإخوان» إلى تركيا وأيضاً بنوك في أميركا اللاتينية في محاولة لمنع تتبع هذه الأموال، وأنه بالفعل خلال الشهور الماضية قامت عناصر من «الإخوان» بتهريب أموال تابعة لـهم ونقلها لدول مختلفة وبعيداً عن دول عربية خوفاً من مصادرة هذه الأموال.

وكشف المصدر، أن التحقيقات كشفت أسماء قيادات من «الاخوان» بينهم مختار العشري ومدحت الحداد، حيث كانا يقومان بتوزيع مبالغ مالية كبيرة على شباب «الإخوان»، وذلك للسفر إلى ليبيا للانضمام إلى معسكرات شباب «الإخوان» هناك، وكانت هذه المعسكرات ضمن مجموعات مسلحة قامت بإنشائها الجماعة للقيام بعمليات إرهابية في ليبيا وتأهيل المصريين على حمل السلاح ثم القيام بعمليات في مصر.