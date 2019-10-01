رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة مرتديا الزي الوطني في المحطة الفضائية الدولية

نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، صورة تجمعه مع أفراد المحطة الفضائية الدولية، مرتديا الزي الوطني.
وكتب المنصوري معلقا على الصورة في حسابه على موقع "تويتر": "سعيد بارتداء الزي الإماراتي على متن محطة الفضاء الدوليةومشاركة هويتي الوطنية مع زملائي رواد الفضاء".
وقد وصل المنصوري أول رائد فضاء إماراتي بالإضافة إلى رائدين روسي وأمريكية، في 25 سبتمبر الماضي إلى محطة الفضاء الدوليةعقب الالتحام مع مركبة "سويوز إم إس-15" الفضائية بنجاح.
ومن المفترض أن يمضي المنصوري ما مجموعه 8 أيام على متن المحطة الفضائية الدولية، يجري خلالها بعض التجارب العلمية، ليعود إلى الأرض كأول رائد إماراتي وعربي عمل على متن المحطة، وذلك في الثالث من أكتوبر الجاري.
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