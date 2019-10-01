سيناتور أمريكي يخطط لاقتراح قانون يمنع أقارب المشرعين والمسئولين من التربح في أوكرانيا

أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي جون كينيدي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتقدم بمقترح قانون في وقت لاحق من الشهر الجاري لحظر أي أقارب من الدرجة الأولى للمشرعين الأمريكيين والمسؤولين البارزين في الإدارة الأمريكية من التربح في أوكرانيا.

وأوضح مكتب كينيدي في بيان -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن التشريع إذا تم تمريره فإن من شأنه منع أي من أفراد عائلات أعضاء الكونجرس

أو مسؤولي الحكومة الأمريكية والرئيس ونائبه من العمل كمستشار أو موظف أو متعاقد مستقل أو عضو مجلس إدارة ومن امتلاك أكثر من 5% في أي كيان أوكراني أو أن يجري أعمالا مع أوكرانيا.



وأضاف كينيدي أن تشريعه المقترح من شأنه "منع أي ظهور غير لائق أو نزاع محتمل

للمصالح من جانب أي قريب مباشر للمسؤولين البارزين في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "أفضل طريقة لمقاومة الإغراء هي مجموعة قوية من القيم والقوانين الصارمة، فضلا عن التنشئة المناسبة".



وتابع كينيدي أنه يخطط لاقتراح التشريع أمام الكونجرس بمجرد عودته للعمل من عطلته التي تستمر أسبوعين وتنتهي في 14 أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه الدعوات لإجراء تحقيقات في علاقات وأعمال المرشح الديمقراطي المحتمل ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ونجله هانتر في أوكرانيا.