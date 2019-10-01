مقتل 3 مسلحين خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في كينيا

أعلنت الشرطة الكينية مقتل 3 مسلحين مشتبه بهم كانوا يخططون لهجوم إرهابي، وذلك في عملية لوحدة لمكافحة الإرهاب في البلاد. وأوضحت الشرطة الكينية - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن قواتها صادرت موادا تُستخدم لتصنيع القنابل إلى جانب ملابس عسكرية، مضيفة أن الضباط عثروا كذلك على مواد نترات الأمونيوم وأسلحة وذخيرة بما في ذلك أكثر من 1600 طلقة وزي شرطي وعسكري أثناء مداهمة منزل في ليكوني الواقعة على ساحل كينيا. أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن قواتها صادرت موادا تُستخدم لتصنيع القنابل إلى جانب ملابس عسكرية، مضيفة أن الضباط عثروا كذلك على مواد نترات الأمونيوم وأسلحة وذخيرة بما في ذلك أكثر من 1600 طلقة وزي شرطي وعسكري أثناء مداهمة منزل في ليكوني الواقعة على ساحل كينيا.

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