بومبيو يرفض إرسال مسئوليه للكونجرس بشأن التحقيق في قضية ترامب وأوكرانيا

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إرسال مسئولين من الوزارة للمثول أمام لجان الكونجرس التي تحقق قضية إمكانية توجيه اللوم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية مكالمته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المثيرة للجدل.

واشترط الوزير الأمريكي - في خطاب وجهه إلى إليوت إنجيل رئيس لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس اليوم /الثلاثاء/ - لإرسال المسئولين من الوزارة

Advertisements

للكونجرس الحصول على مزيد من الإيضاحات بشأن تلك المسائل.



ووصف بومبيو مطلب مجلس النواب الأمريكي بمثول خمسة من مسئولي وزارة الخارجية، ممن لهم صلة بالعلاقات الأمريكية ـ الأوكرانية ، للإدلاء بشهادتهم في القضية، بأنه محاولة لإخافتهم وتعامل غير مناسب مع مسئولين موقرين بوزارة الخارجية.



يأتي هذا تزامنا مع تقارير أفادت بأن بومبيو كان له دور ملموس في القضية إذ كان مشاركا في المكالمة التي جرت بين ترامب وزيلينسكي يوم 25 يوليو الماضي والتي أدت إلى إجراء تحقيق الكونجرس.



وقال بومبيو في الخطاب إن اللجنتين لم تعطيا وقتا كافيا للمسئولين للاستعداد والتشاور مع محامي الوزارة ومحاميهم الخصوصيين في هذا الشأن فضلا عن المشاورات الخاصة بالمصالح المشروعة لوزارة الخارجية في حماية المعلومات التي قد تكون لها طبيعة خاصة أو سرية بها.