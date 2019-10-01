لودريان: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق هو الاحتمال الأكثر ترجيحاً

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون صفقة هو الاحتمال الأكثر ترجيحا في الوقت الراهن.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن لودريان قوله، في كلمة أمام الغرفة الصغرى بالبرلمان

الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي ما زال منفتحا للمقترحات الأخرى التي تقدمها بريطانيا، ولكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لم يتم تقديم أي مقترحات بعد تكون متوافقة مع الاتفاق.



وحذَّر لودريان من أنه لم يتبقَ سوى ثلاثة أسابيع على الموعد المحدد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن الوقت المتبقي ليس كثيرا وأن الأمر طارئ.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أكد أن الحكومة سترسل مقترحات رسمية بشأن بريكست إلى بروكسل في غضون أيام.