جونسون يدعو الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بريكست

شادي صلاح الدين (لندن)

حث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاتحاد الأوروبي على العمل معه للتوصل إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما يقدم مقترحات رسمية لكسر الجمود في غضون أيام، نافياً تقارير تم تسريبها بشأن إرساله لمقترحات جديدة لكسر حالة الجمود مع الاتحاد الأوروبي، وتتعلق بإقامة مناطق تفتيش جمركية بالقرب من الحدود الأيرلندية بعد الخروج من التكتل. وأكد رئيس الوزراء في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الحكومة لا ترغب في إقامة مناطق جمركية جديدة على بعد خمسة إلى عشرة أميال من الحدود الإيرلندية الشمالية.

وتعهد «بحماية وحدة المملكة المتحدة» واحترام اتفاقية الجمعة العظيمة عام 1998 التي تمثل أساساً للسلام في الجزيرة الإيرلندية مع مخططه الذي سيتم الكشف عنه للاتحاد الأوروبي بعد مؤتمر حزب المحافظين هذا الأسبوع في مانشستر.

وأوضح جونسون أن المقترحات المسربة التي جاءت في تقارير لهيئة الإذاعة الأيرلندية «آر تي آي»، والتي قالت إن بريطانيا اقترحت إقامة عدد من نقاط التفتيش الجمركية على بعد عدة كيلومترات من الحدود على الجانبين هي مقترحات عفا عليها الزمن و«غير حقيقية». وأشار إلى أن بريطانيا لن «تعرض الآن ما سوف تبحثه» على الاتحاد الأوروبي.

ورد على تقرير هيئة الإذاعة الأيرلندية، قائلاً «إنهم لا يتحدثون عن المقترحات التي سوف نبحثها بالفعل... إنهم يتحدثون عن بعض الأمور التي طرحت في وقت سابق». وقال زعيم المحافظين «يجب أن يكون لدولة ذات سيادة موحدة منطقة جمركية واحدة». ورفض جونسون إعطاء تفاصيل لكنه قال إن المقترحات الرسمية ستقدم قريباً.

وكشفت معلومات محطة «آر تي إي» الإيرلندية، صباح أمس، أن بريطانيا تعد لتقديم اقتراح إلى شركائها الأوروبيين يكون بديلاً عن «شبكة الأمان» الواردة في اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد والمتعلقة بإبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

وتشير المعلومات إلى أن جونسون سيعرض الاقتراح البديل يوم الخميس، أي بعد انتهاء مؤتمر حزب المحافظين.

ويقتضي الاقتراح، إقامة ما لا يقل عن 10 مراكز جمركية على جانبي الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا ولكن بعمق 5 كيلومترات داخل أراضي كلا الطرفين. وأن تتم إقامة المراكز الجمركية في نقاط عدة وأن تكون منفصلة عن بعضها بعضاً بعدة كيلومترات.