أوكرانيا تحقق مع مدع عام سابق في إطار قضية ترامب

قالت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقا بتهمة استغلال السلطة في حق يوري لوتسينكو المدعي العام السابق الذي ورد اسمه في القضية الأوكرانية التي تسببت في إطلاق إجراءات عزل ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويشتبه في أن يكون يوري لوتسينكو، الذي أقاله الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي في أغسطس الماضي، "سمح بالقيام بأعمال غير مشروعة"، كما قالت أنجيليكا إيفانوفا المتحدثة باسم مكتب التحقيق التابع للدولة.

وأضافت أن التحقيق فتح بطلب من نواب أوكرانيين دون تفاصيل إضافية.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس-أوكرانيا أن شهادة النائب ديفيد أراخميا العضو في الحزب الحاكم وراء هذه القضية.

وعلق المدعي العام السابق لوتسينكو، الموجود حاليا في لندن على صفحته على فيسبوك، قائلا "على الفرد أن يكون خياله خصبا لاتهامي بما يزعم أراخميا".

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ولوتسينكو المدعي العام اعتبارا من مايو 2016 ورد اسمه في القضية الأوكرانية التي تهز المشهد السياسي الأميركي منذ الأسبوع الماضي.

ويتهم ترامب بممارسة ضغوط على نظيره الأوكراني زيلينسكي ليفتح تحقيقا بحق هانتر نجل خصمه الديمقراطي جو بايدن.

ويؤكد لوتسينكو أنه التقى محامي ترامب للبحث في ملف نجل بايدن وأنه قرر في النهاية عدم وجود ما يدعو لفتح تحقيق بحقه.

وفي محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني في يوليو الماضي، دافع ترامب عن لوتسينكو مؤكدا أنه مدع عام صالح وعليه البقاء في منصبه. لكن ذلك لم يمنع الرئيس الأوكراني من إقالته بعد بضعة أسابيع.

ويتهم ترامب وحلفاؤه بايدن بممارسة ضغوط على السلطات الأوكرانية لإقالة فيكتور شوكين سلف لوتسينكو لأنه كان يريد التحقيق في المؤسسة المرتبطة بهانتر بايدن.

وأطلق النواب الديمقراطيون في الكونجرس الإميركي إجراءات بهدف عزل الرئيس ترامب على خلفية تلك المحادثة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني.