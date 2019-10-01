عباس يعلن بدء البحث في إجراء انتخابات فلسطينية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ البحث في إجراء انتخابات فلسطينية والاستعدادات لها.

وقال عباس، في مستهل اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها في مدينة رام الله المحتلة، "سنبحث في الانتخابات والاستعدادات لها، والإجراءات التي يجب أن نتخذها من أجل تحقيق هذا الهدف".

ولم يحدّد عباس طبيعة الانتخابات التي يريد إجراءها، علماً بأنه أعلن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس الماضي، أنه سيعلن فور عودته إلى رام الله عن موعد لإجراء الانتخابات العامة.

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وفي حينه، دعا عباس الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة للإشراف على إجراء هذه الانتخابات، مؤكداً أنه سيحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة.