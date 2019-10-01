جونسون يعد بعرض اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي قريبا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستعرض قريبا مقترحات جديدة بشأن اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوربي (بريكست)، لكنه نفى صحة التقارير التي أشارت إلى أنها ستنّص على إقامة نقاط جمركية على الحدود مع إيرلندا.

ويسابق جونسون الزمن للتوصل إلى اتفاق لتجنّب تأجيل موعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر الجاري.

لكن قادة الاتحاد الأوروبي اشتكوا من أن لندن لم تقدم لهم بعد بديلاً ملموسا لاتّفاق بريكست الحالي. وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" من مدينة مانشستر حيث ينعقد مؤتمر حزبه المحافظ "سنقدم عرضا جيدا للغاية. سنعرضه رسميا قريبا جدا".

Advertisements

ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل لكن تقارير إعلامية ذكرت أن المقترحات قد تقدم بحلول الخميس.

يسعى جونسون لإعادة التفاوض على شروط الانفصال التي توصلت إليها رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي خلال مفاوضاتها مع التكتل والتي رفضها البرلمان البريطاني ثلاث مرّات.

ويركّز على العنصر الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق، وهو بند "شبكة الأمان" التي تنص على بقاء بريطانيا خاضعة لقواعد الاتحاد الأوروبي للسماح بتدفق البضائع بدون قيود بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا (العضو في الاتحاد الأوروبي) بعد بريكست.