كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن للذخيرة في قاعدة معيتيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء تدمير مخزن للذخائر تابعة لقوات الوفاق داخل قاعدة معيتيقة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في تدوينة على فيسبوك، إن مقاتلات السلاح الجوي تشُنّ غارة جوية على قاعدة معيتيقة العسكرية، أسفرت عن تدمير مخزن للذخائر يتبع لمجموعات "الحشد المليشاوي" داخل القسم العسكري بالقاعدة.

وأفاد شهود أنهم سمعوا صوت انفجار عنيف في أرجاء مختلفة في العاصمة نتيجة للقصف، كما أظهرت صورة اطلعت عليها أخبار ليبيا 24 حجم الانفجار الذي أحدثته الغارة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها طائرات سلاح الجو قاعدة معيتيقة التي تستخدمها قوات الوفاق لتخزين الذخائر وإطلاق الطائرات التركية المسيرة لشن ضربات على قوات الجيش المتمركزة في محاور جنوب العاصمة.

ويواصل الجيش الوطني منذ الرابع من أبريل من العام الحالي معركة تحرير العاصمة تصعيد الغارات الجوية ضد قوات الوفاق بطرابلس.

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حقق الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، تقدمات واسعة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، وسط مقتل وهروب عدد من قادة المليشيات.

وأوضحت المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي، أن المليشيات بدأت في الانهيار بمختلف الجبهات بعد ضربات موجعة ودقيقة من القوة الجوية الضاربة والتقدمات على مستوى المواقع والتحصينات، التي كانت تتمركز بها المليشيات.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان القيادي المليشياوي التهامي العبد، آمر محور اليرموك التابع لمليشيات صلاح بادي المطلوب دوليا قتل أثناء الاشتباكات في حين لاذت مليشياته بالفرار تاركة جثته بعد تكبدها خسائر فادحة.

وقال إن الإرهابي "محمد الحصان" آمر محور السبيعة بالمليشيا لاذ بالفرار تاركا عصابته في منطقة بير علاق، مشيرا إلى أن وحدات الجيش الليبي تمكنت من اغتنام سيارته المصفحة بعد فراره.

كما نفذت وحدات الكتيبة "642" بقيادة المقدم "موسى بومخلب" التابعة للجيش الليبي عملية نوعية، الإثنين الماضي، ألقي القبض فيها على مجموعات كبيرة من مرتزقة القيادي المليشياوي المطلوب للقضاء أسامة الجويلي في محور سوق الخميس امسيحل شرقي العاصمة.

ومن جانبه، قال المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة بالجيش الوطني الليبي، إن وحدات اللواء 73 مشاة واللواء 106 مجحفل وكتيبة 21 صاعقة تمكنت الثلاثاء من إحراز تقدمات لنقاط تمركز جديدة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

