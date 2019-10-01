كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة أمريكية: روحاني يرفض إتمام صفقة جديدة مع ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حسن روحاني الرئيس الإيراني، رفض إتمام صفقة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ادعت صحيفة "بوليتيكو يورب" الأمريكية، بنسختها الأوروبية، مساء اليوم، أن روحاني وافق على خطة من أربع نقاط مع ترامب، ولكنه تراجع في اللحظة الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فرنسيين أن روحاني وترامب اتفقا على وثيقة من أربع نقاط، توسط فيها إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، في نيويورك الأسبوع الماضي، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، كأساس للاجتماع، واستئناف المفاوضات بين الطرفين، الأمريكي والإيراني.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الرئيسين الأمريكي والإيراني وافقا على الوثيقة، ولكن روحاني تراجع، مصرًا على عدم عقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية أولا.

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وذكرت الصحيفة الأمريكية أن ماكرون حاول نزع فتيل الأزمة بين الجانبين، الأمريكي والإيراني، التي تصاعدت منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، العام الماضي.

وقبل سفره للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ماكرون إنه سوف يلتقي مع روحاني وترامب في إطار جهود فرنسا لتهدئة التوتر بين طهران وواشنطن.

وأعلن ترامب، منتصف سبتمبر الماضي، أنه لا يتطلع للقاء روحاني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال ترامب إنه يفضل ألا يجتمع مع روحاني، ولكنه لا يستبعد حدوث ذلك.

وأشار عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ليس لديه أي خطط على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

