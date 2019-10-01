كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة تونسية ترفض طلب الأستئناف للإفراج عن "القروي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، استئنافا قدمه المرشح الرئاسي نبيل القروي سعيا للإفراج عنه من الاحتجاز لحين صدور حكم في محاكمته بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال وهو ما ينكره.

احتل القروي المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي وسيتنافس في جولة الإعادة ضد أستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد في 13 أكتوبر، بعد أن قالت مفوضية الانتخابات التونسية إنه قد يقف في انتظار صدور حكم.

ورفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاسئناف بتونس العاصمة، مطلب الإفراج عن المرشح الرئاسي رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ورفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع، بحسب المتحدث باسم القروي حاتم المليكي.

واعتبر المليكي، أن هناك أجندة سياسية تقف وراء عدم الإفراج عن القروي بهدف تقليص حظوظ حزب قلب تونس في الفوز بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 6 من أكتوبر الجاري، والتأثير على إرادة الناخبين على حد ما قاله.

يذكر أن نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية قد تم إيقافه في 23 أغسطس 2019، بسبب قضايا تتغلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال وقد تحصل القروي في الدور الأول على 15،58 من الأصوات مما أهله إلى المرور إلى الدور الثاني للانتخابات، الذي ستجرى في 13 أكتوبر الجاري.

