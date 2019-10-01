مستخدمو شركة النقل المدينة في البيضاء يصعدون.. وقفات احتجاجية يومية وتهديدات بالإضراب

نظم مستخدمو شركة نقل المدينة في الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة، تنديدا بما اعتبروه “المأساة الاجتماعية، التي يعيشونها في غياب تدخل عملي من السلطات المختصة”، على حد تعبيرهم.

وفي تعليق على الموضوع، قال عزيز زعاف، الكاتب العام لعمال نقل المدينة، في حديثه مع “اليوم 24″ إن” المستخدمين لم يتوصلوا بعد بأجرتهم، وتم طرد العديد منهم من دون أي سبب لذلك”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “الغرض من هاته الوقفة الاحتجاجية هو إسماع صوت هذه الفئة الشغيلة، التي أصبحت تعاني ظروفا صعبة، يرافقها التأخر في صرف الأجور، بالإضافة إلى عدم تسوية مستحقات الصناديق الاجتماعية، فضلا عن أن المستخدمين لا يعلمون ماذا سيحل بهم بعد أسابيع”.

وأضاف الكاتب العام لعمال قطاع نقل المدينة أن “هاته الوقفة الاحتجاجية لن تكون الوحيدة، بل يصر مستخدمو نقل المدينة في الدارالبيضاء على الاحتجاج بشكل يومي، إلى حين الاستجابة إلى جميع مطالبهم، حتى ولو استدعى الأمر إضرابا عن العمل، واعتصامات أخرى داخل الإدارة”.

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يذكر أنه كان منتظرا أن يتم، خلال شهر يوليوز الماضي، فتح أظرفة طلب العروض من أجل اقتناء 700 حافلة، لتأمين النقل بين الدارالبيضاء، والمحمدية، والنواحي، بعد فسخ مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” العقد مع شركة “مدينة بيس”، غير أنه تم تأجيل ذلك إلى غاية الرابع من شهر شتنبر الماضي، وهو ما لم يتم إلى حدود الساعة.

وقد علم “اليوم24” أن شركة “ألزا” للنقل الحضري تتفاوض، خلال الأيام الأخيرة، مع مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” لتدبير قطاع النقل في المدينة، والنواحي.

وأفادت مصادر “اليوم24″ أنه بعد انسحاب الشركات، التي كانت تنافس شركة “ألزا” على صفقة قطاع النقل في الدارالبيضاء، والنواحي، ظلت “ألزا” الوحيدة، التي ترغب في دخول غمار هذا القطاع الحيوي في أكبر المدن المغربية، خصوصا بعد أن فازت بصفقة النقل الحضري في العاصمة المغربية الرباط ومدينتي سلا، وتمارة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن شركة “ألزا” تفاوض مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، المكلفة بقطاع النقل في الدارالبيضاء ونواحيها، حول العقد، الذي سيتم إعلانه، في الأيام المقبلة.