دوري الأبطال.. ريال مدريد ينجو من كمين بروج البلجيكي ويحقق تعادلا صعبا

نجا فريق ريال مدريد الإسباني من الهزيمة، بمديانه وأمام جماهيره، واكتفى بتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما، أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب “سانتياغو بيرنابيو”، برسم ثاني مباريات المجموعة الأولى من منافسات عصبة الأبطال الأروبية.

وأنهى الفريق الملكي، الجولة الأولى متخلفا بهدفين دون رد، في نتيجة مفاجئة وغير متوقعة من أشد المتشائمين في صفوف الفريق الإسباني، إذ سجل دينيس، الهدف الأول لبروج، في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف نفس اللاعب ثاني الأهداف في الدقيقة39.

الجولة الثانية، عرفت سيطرة تامة للفريق الإسباني، ورغبة جامحة من لاعبيه للعودة في النتيجة، وهو الأمر الذي تكلل بهدف أول في الدقيقة 56، بواسطة العميد سيرجيو راموس، قبل أن يعود البرازيلي كاسيميرو، ليعدل النتيجة، ويضيف ثاني الأهداف، في الدقيقة 86، من كرة رأسية مركزة.

هذا التعادل، السلبي بالنسبة لزملاء إدين هازارد، لم ينقذ لفريق من المركز الرابع والأخير، إذ يملك نقطة وحيدة فقط، خلف المتصدر باريس سان جرمان، بثلاث نقاط، كلوب بروج، بنقطتين، في المركز الثاني، بنقطتين اثنتين، وغلاطة سراي التركي في المركز الثالث بنقطة وحيدة أيضا، في انتزار مباراته بعد قليل مع الفريق الباريسي.